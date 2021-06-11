قرارات حكومية جديدة تطبق خلال أيام.. «ترقيات وعلاوات ومعاشات وأجور»

بعد أقل من عشرين يوماً، ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة، عددا من القرارت التي من المفترض تطبيقها في الأول من يوليو 2021، وذلك في إطار إعادة هيكلة جدول زيادة المرتبات وحركة الترقيات للموظفين العاملين بالدولة المستوفين لجميع الشروط والبالغ عددهم نحو 5 ملايين، بواقع تكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه، بالاضافة الى المعاشات والأجور بناء على ما تم اتخاذه والموافقة عليه داخل مجلس النواب.

من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة تتضمن العديد من المكاسب للمواطنين، وشهدت زيادات غير مسبوقة في بعض المخصصات مثل التعليم والصحة والأجور.

علاوات الموظفين أول يوليو 2021

طبقا لقانون الخدمة المدنية يمنح الموظفين المخاطبين بالقانون علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى وذلك في 30 يونيو 2021، وبالنسبة للموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية يتم منحهم علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام.

حافز شهر إضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

ومن المفترض تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية بداية من 30 يونيو 2021، على أن يتم تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها إلى 400 جنيه شهريا وفق المستويات الوظيفية.

بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات

بالاضافة الى مراعاة تكلفة تطبيق القانون رقم 212 لسنة 2020 بمنح المعلمين حزمة من المزايا المالية ممثلة في زيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، إضافة لاستفادة الإداريين من مكافآت الامتحانات بتكلفة مالية قدرها 5.6 مليار جنيه سنويا، فضلا عن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم.

واستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي (حافظ تطوير التعليم قبل الجامعي) في موازنة 2021-2022 بمبلغ مليار جنيه إضافية عما هو مدرج والبالغ 1.5 مليار جنيه لتصبح إجمالي المبالغ المخصصة لهذا الغرض 2.5 مليار جنيه.

زيادة المعاشات يوليو 2021

أما بالنسبة لأصحاب المعاشات، فنصت الموازنة على توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في 2021-2022 والتي ستسمح بتمويل زيادة المعاشات بـ13% اعتبارا من أول يوليو المقبل وبشكل سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

كما تمت الموافقة على تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بأن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/ العامل، بدءا من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.