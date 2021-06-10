تجاوز سن المعاش.. حالات رفض طلب الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

تستهدف مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

وتتضمن شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، أن تكون الوحدات السكنية كاملة التشطيب، جاهزة للمعيشة، مسجلة، ليس عليها أي مخالفات، وأن تكون الوحدة بغرض السكن الدائم، وليس السكن الموسمي أو السياحي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، حالات يُرفض فيها طلب الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

10 حالات يرفض فيها طلب الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

1- أن يكون المتقدم للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري غير مصري الجنسية.

2- استفادة العميل المتقدم للحجز أو زوجته، من مبادرات التمويل العقاري السابقة بالحصول على وحدة مدعمة.

3- تجاوز عمر العميل المتقدم، 60 عاما سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية، والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في نهاية مدة سداد القرض.

4- تجاوز عمرالمستفيدين من المبادرة من المعاشات أو المستفيدين من المعاشات «الابنة أو الزوجة»، من المبادرة 75 عاما، عند سداد آخر قسط من القرض مع تحويل المعاش على الجهة الممولة.

5- عدم سداد العميل الأعزب من متوسطي الدخل 15%، كمقدمة مدفوعة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

6- عدم التزام المتزوج بسداد 20%، مقدمة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

7- عدم سداد أصحاب المعاشات 40% كمقدمة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، وفقًا لمصادر.

8- أن يكون العميل حاصلًا على قروض من البنوك تجاوزت 40% من إجمالي دخله الشهري.

9- عدم وجود دخل إضافي للعميل بجانب دخله الأساسي، حتى يتثنى له قدرته على سداد القسط.

10- أن يكون العميل المتقدم للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري سيئ السلوك.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري، على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8%، ويحسب على أساس متناقص، في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة، محل هذا القرار من تاريخ العمل بها.