متى يخرج مواليد 1985 على المعاش؟.. «التأمينات» توضح

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن نظام التأمينات الاجتماعية الحالي، يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والمرض، والبطالة.

وأشارت الهيئة إلى أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاما، وسيتم توحيد سن المعاش، وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، ليصبح 65 عاما، ونصت المادة 41 من قانون التأمينات، على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا، ليكون الخامسة والستين، اعتبارا من أول يوليو 2040».

ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش، كالتالي:

– رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032.

– رفع سن المعاش لـ62 عامًا في يوليو 2034.

– رفع سن المعاش لـ63 عامًا في يوليو 2036.

– رفع سن المعاش لـ64 عامًا في يوليو 2038.

– رفع سن المعاش لـ65 عامًا في يوليو 2040.

ووفقا لقانون التأمينات، المقرر بدء التطبيق الفعلي له على مواليد 1980 وما بعدها، وسيخرجون على المعاش في سن 65 عامًا، بداية من عام 2040.

رفع سن المعاش

وترصد «الوطن»، سن المعاش لمواليد 1985 ومابعدها كالتالي:

- مواليد 1985 سيخرجون على المعاش عام 2045.

- مواليد 1986 سيخرجون على المعاش عام 2046.

- مواليد 1987 سيخرجون على المعاش عام 2047.

- مواليد 1988 سيخرجون على المعاش عام 2048.

- مواليد 1990 سيخرجون على المعاش عام 2050.

- مواليد 1994 سيخرجون على لمعاش عام 2054.

- مواليد 1996 سيخرجون على المعاش عام 2056.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قيمة زيادة المعاشات 2021، التي أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادتها بنسبة 13%، سيتم صرفها بعد 20 يوما من الآن، يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021.