ضبطهما في وضع مُخل.. السجن 3 سنوات لقاتل زوجته وزوج شقيقته بالفيوم

أسدلت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، الستار على واقعة قيام «فرارجي» بقتل زوجته وزوج شقيقته، بداعي الانتقام لشرفه في مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بعدما وجدهما يمارسان الرذيلة في فراش الزوجية الخاص به، بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأسندت المحكمة للمتهم قيامه بطعن زوجته عدة طعنات، ثم ذبحها ونحر رقبتها، بالإضافة إلى طعن زوج شقيقته عدة طعنات بالجسم وذبحه، مستخدماً سكينتين يستخدمهما في ذبح الدواجن، بعدما شاهدهما عاريين يمارسان الرذيلة في فراش الزوجية الخاص به، فأغلق باب الشقة، وقام بذبحهما انتقاماً لشرفه.

فرارجي يذبح زوجته وزوج شقيقته ويسلّم نفسه للشرطة

وبدأت الجلسة برئاسة المستشار جنيدي حسين الوكيل، وعضوية المستشارين أسامة عبدالمنعم، وعلاء عبدالوهاب، وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، للمتهم «محمود أحمد فتحي»، تاجر دواجن بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف الجنائية، لقيامه بذبح زوجته «علياء ك. ق.»، و«محمد م. أ.»، زوج شقيقته، في أكتوبر الماضي، بعدما شاهدهما يمارسان الرذيلة في فراشه، ثم سلّم نفسه لضباط مركز شرطة سنورس معترفاً بجريمته.

شاهدهما يمارسان الرذيلة في سريره فذبحهما

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر 2020، حينما جاء «فرارجي» إلى قسم شرطة سنورس، وأخبر رئيس المباحث بأنّه قام بذبح زوجته وعشيقها، زوج شقيقته، موضحاً أنّه ذهب مبكراً لشراء الدواجن وحينما وصل إلى المحل الخاص به، فوجئ بنسيانه المفاتيح في المنزل، فعاد ليأخذها، فوجد زوجته وزوج شقيقته يمارسان الرذيلة، ودون أن يشعرا به، استل سكينتين من المطبخ، ثم فاجأهما وانهال عليهما طعناً، حيث ذبح زوج شقيقته أولاً، ثم ذبح زوجته، انتقاماً لشرفه.

تحويل القضية من القتل إلى الزنا

وقيدت المحكمة القضية بكونها جريمة زنا، وليست جريمة قتل، بناءً على تحريات المباحث، التي أكدت قيام المتهم بقتل المجني عليهما لممارستهما الزنا في فراش الزوجية الخاص به، وأنّ الجاني ذبحهما خلال نوبة غضب سيطرت عليه بسبب ضبطه زوجته في أحضان عشيقها، متلبسين خلال ممارستهما الرذيلة عاريين في فراش الزوجية.