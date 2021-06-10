أب سبعيني يعترف على ابنه الأكبر وحفيده بالفيوم: «قتلوا ابني مصطفى»

لم يكن «حميدة محمد»، الذي جاوز السبعين من عمره، يعلم أنّه سيقف يوماً في قسم شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، ليشهد على ابنه الأكبر «عبد الله»، وحفيده «محمد»، لقيامهما بقتل ابنه الأصغر «مصطفى»، بسبب خلاف نشب على لهو الأطفال.

وقف الأب المكلوم أمام المباحث والدموع تنهمر من عينيه حزناً على حال ولديه وحفيده، حيث قُتل ابنه على يد ابنه الآخر وحفيده، متهماً ابنه الأكبر بتعاطي للمواد المخدرة، التي أفقدته عقله وجعلته يحرض ابنه الطالب الجامعي، ليساعده في قتل شقيقه المجني عليه.

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واعترف «حميدة» أمام الرائد إسلام الصاوي رئيس مباحث مركز يوسف الصديق، بأنّ ابنه الأكبر «عبد الله»، 50 سنة، اخصائي اجتماعي بمدرسة قارون، مدمن للمواد المخدرة التي تسببت في تلفت عقله، فجعلته يحرض ابنه «محمد»، الطالب الجامعي، 19 سنة، ليساعده في قتل شقيقه «مصطفى»، 40 سنة، صاحب مقهى.

لهو الأطفال السبب في قتل مُدرس لشقيقه

وأضاف الأب أنّ ابناءه يعيشون معه في نفس المنزل، وكل منهما يعيش في طابق مختلف، ولكن نشبت مشاجرة بين أطفالهما مساء أمس الأربعاء، الأمر الذي تسببب في حدوث مشاجرة بين الشقيقين، وتدخل عدد من الجيران لفض المشاجرة، إلا أن الأخ الأصغر «مصطفى» قطع المياه عن شقيقه الأكبر «عبد الله»، الذي يسكن في الشقة أعلى شقته، انتقاماً منه لقيام ابنه بضرب طفله، فترصد له شقيقه ونجله، وتعديا عليه طعناً بأداة حادة، مما أسفر عن مقتله.

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وأوضح «حميدة» أنّ ابنه الأكبر حرض ابنه الشاب على قتل عمه، حيث ترصدا له، وما إنّ خرج من شقته صباح اليوم، باغتاه بالهجوم عليه، حيث أمسك به الأب، وطعنه الابن 5 طعنات في البطن والقلب، أدت إلى مصرعه في الحال، وسقط غارقاً أمام باب شقته، وأرشد الشرطة عن مكان اختباء حفيده ونجله.

مباحث أبشواي تضبط الجناة في أقل من ساعة

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، كما تمكنت مباحث مركز يوسف الصديق من ضبط المدرس المتهم ونجله، عقب ارتكابهما جريمتهما بأقل من ساعة، واعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن مكان سلاح الجريمة وجرى ضبطه، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 378 إداري مركز يوسف الصديق وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.