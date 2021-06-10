مسؤول إماراتي: لدينا موظفون يتحدثون لغات عدة لإنهاء المعاملات سريعا

قال اللواء محمد المري، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة وشؤون الأجانب في دبي، إن الدولة سهّلت طريقة التعامل الخاصة بالأجنبي في الإمارات من أجل أن يكون كل شيء عن بعد من خلال التطبيقات، موضحًا أن الإدارة تتعامل مع 200 جنسية وأن موظفي الإدارة يتحدثون اللغات العربية والإنجليزية والفارسية والصينية والفرنسية والبرتغالية والبرازيلية.

وأضاف «المري» خلال استضافته في برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «dmc» اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن إدارة الشؤون العامة للأجانب تتضمن إدارة خاصة لإدارة المخاطر واستشراف المستقبل والتي وجهت للعمل من المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة وشؤون الأجانب في دبي، أنه تم تهيئة العاملين في المطار لاستقبال الأشخاص بعد فتح الطيران من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي وفرض ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، مشيرا إلى أن كل هذا جاء بعد توجيه من هيئة الاستشراف المستقبلي التي نصحت بتطبيق هذه النصائح من أجل استمرار عمل المطارات واستقبال المسافرين من المواطنين والأجانب.

وذكر «المري» أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات تتناقص في ظل وجود تطعيم مستمر لا يفرق بين المواطنين والمقيمين، مبينًا أن الإمارات تطمح أن تكون أول دولة تتعافى من فيروس كورونا المستجد.

وتابع مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة وشؤون الأجانب في دبي: «إحنا بمجرد ما بتوصلنا بيانات الشخص المقدم على الفيزا ونراجعها بنطلعها خلال ساعة، 24 ساعة ده كتير أوي، وإحنا عندنا منظومة كبيرة بتتعاون مع بعض عشان تخلص المعاملات بسرعة وصاحب القرار بيكون شخص واحد فقط».