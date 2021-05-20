رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لمشاركة مصر في معرض «إكسبو دبي»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر في فعاليات معرض «إكسبو دبى»، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بالمعرض، خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى ما يحظى به معرض «إكسبو دبي» من اهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما سيكون للمشاركة المصرية في هذا المعرض من دور في إظهار صورة مصر الجديدة، وما يتم من جهود في مختلف المجالات التنموية والعمرانية والخدمية، فضلًا عن دوره في التسويق لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية قومية في كافة القطاعات.

وكلف مدبولي، خلال الاجتماع، بسرعة توفير التمويل المالي المطلوب لاستكمال أعمال الجناح المصري في معرض «إكسبو دبي»، بما يُسهم في ظهور مصر بالصورة اللائقة بها، ويعكس تاريخها وحضارتها، وما يتم حاليا من تقدم في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التجارة والصناعة، حرص القيادة السياسية والحكومة على إنجاح المشاركة المصرية في فعاليات معرض «إكسبو دبي»، والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر، منوهة إلى أن المشاركة المصرية في هذا المعرض سيكون لها آثار اقتصادية كبيرة؛ حيث سيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص، وذلك نظراً لما تتميز به من الخبرات ومقومات تجعلها قبلة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وتناولت الوزيرة مقترح أجندة الفعاليات المصرية المخطط إقامتها خلال المعرض، مشيرة إلى أن فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث تتمثل في مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، وذلك من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة.

كما أشارت الوزيرة، إلى أن الجناح المصري يعتمد على وسائل عرض رقمية وتقنيات الواقع الافتراضي، موضحة أنه تم تجميع المواد الفيلمية المقرر عرضها خلال فعاليات المعرض، بما يعكس الرؤية التنموية «مصر 2030»، وكذا المبادرات التنموية في كافة المجالات عبر السنوات السبع الماضية، ومن المخطط أن يتم إنتاج المحتوى وإخراجه في شكل ترفيهي تعليمي جاذب لكل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية والمهنية لزائري الجناح المصري.

من جهته، أوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بمعرض «إكسبو دبي» أن المعرض من المتوقع أن يستقبل 25 مليون زائر من حوالي 190 دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري بالمعرض 2.5 مليون زائر.

ولفت إلى أنه يتم حاليًا إجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لجذب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري، واستعراض إمكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصري الأمر الذي سيكون له أثر جيد في دعم جهود زيادة أعداد السائحين الأجانب لمصر.