الصحة تحذر من فصل الصيف.. وتعلن تطعيم 3 ملايين مواطن بلقاح كورونا

حذر مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، المواطنين من التجمعات خلال فصل الصيف وموسم المصايف، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن التجمعات الكبيرة في فصل الصيف، والتهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية يعمل على عودة زيادة إصابات فيروس كورونا بعد الانخفاض الملحوظ في المنحني الوبائي للفيروس خلال هذه الفترة والتوقعات باستمرار الانخفاض حتي شهر أغسطس.

الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية

وأضاف المصدر: «نناشد المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح إلا ويجب تطهير اليدين».

تطعيم 3 ملايين مواطن بلقاح كورونا

وتابع أن الوزارة تعمل على التوسعات في عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا وتهدف إلى الانتهاء من تطعيم ٤٠% منهم علي نهاية العام الجاري، لافتة إلى تطعيم أكثر من 3 ملايين مواطن، وتسجيل 7 ملايين على موقع لقاح كورونا.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك ردا على أحد استفسارات المواطنين وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار لقاحات كورونا داخل الصيدليات.