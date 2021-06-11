حظك اليوم الجمعة 11-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتسم بالكرم والعدل، وأسلوبه لبق في الحديث، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. قد تحاصرك عيون أو مكائد وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تتحكم في عصبيتك كي لا تخلق لنفسك عداوات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.