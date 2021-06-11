حظك اليوم الجمعة 11-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بشخصية نارية، فهو سريع الغضب، إلا أنّه سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك ولتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم نفقاتك وإدارة أعمالك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمواجهة برجك.. لا تتسرع في غضبك وابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.