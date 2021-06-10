نص دعاء ليلة الجمعة: «اللهم أنت الحليم فلا تعجل وأنت الجواد فلا تبخل»

ليلة الجمعة من الليالي المميزة ويستحب فيها الدعاء بدعاء ليلة الجمعة، خاصة وأن ليلة الجمعة لها فضل عظيم، ومن مات يوم الجمعة أو ليلته فقد وقاه الله فتنة القبر، وما يميز هذا اليوم أنه اليوم الذي خُلِقَ فيه سيدنا آدم وفيه تقوم الساعة، قال صلوات الله وسلامه عليه :«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»، ورصد مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية عددا من الأدعية التي تعد دعاء ليلة الجمعة، منها: «اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم ارحمني برحمتك».

دعاء ليلة الجمعة

وعن دعاء ليلة الجمعة، قال المرصد: «ينبغي للمسلم أن يدعو بارئه في كل وقت وحين، إلا أن هناك بعض الأوقات التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء باعتبارها مواطن للإجابة، ومن هذه الأوقات يوم الجمعة وتحديداً آخر ساعة من نهاره قبيل أذان المغرب، ففي هذا التوقيت تفتح أبواب السماء ولا يكون هناك حجاب بين العبد وربه وبالتالي تكون الدعوات مستجابة بإذنه تعالي».

ما يقوله المسلم في دعاء ليلة الجمعة

وأشارت إلى أن يقول المسلم بـ«اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأنت رب العرش العظيم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا»، أفضل دعاء ليلة الجمعة.

وأوضحت أن دعاء ليلة الجمعة: «اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك»، ضمن دعاء ليلة الجمعة.