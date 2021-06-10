«فودة» يدعو الاتحادات الرياضية لعقد أنشطتها بشرم الشيخ

وجه محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، الدعوة إلى جميع الاتحادات الرياضية لإقامة بطولاتها، وعقد اجتماعاتها العمومية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في كلمته ألقاها المحافظ، مساء اليوم الخميس، خلال مشاركته في الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للترايثلون، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي للترايثلون، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للترايثلون.

تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بلقاح فيروس كورونا

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بلقاح فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تطعيم جميع المقيمين في المدينة، مثمناً دور وزارة الشباب والرياضة واتحاد الترايثلون في عقد البطولة السابعة بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته أن فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للترايثلون، المنعقدة في مدينة السلام، شرم الشيخ، يشارك فيها 29 اتحاداً من مختلف الدول الأفريقية.

الانتشار الأوسع لرياضة الترايثلون

وقال وزير الشباب والرياضة إن الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للترايثلون يقع على عاتقها أمال كبيرة لتحقيق مزيد من التطور والتقدم والانتشار الأوسع لرياضة الترايثلون على مستوى القارة الأفريقية، مشيراً إلى الطموح في وجود أبطال أفارقة يتصدرون الترتيب العالمي للعبة.

وأشار «صبحي» إلى أن مصر استضافت خلال الآونة الأخيرة عدداً من البطولات الهامة في رياضة الترايثلون والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وهي بطولات كأس أفريقيا، وكأس العرب، والبطولة الأفريقية، والبطولة العربية، بإجمالي عدد مشتركين يصل إلى نحو 950 لاعباً ولاعبة، إضافة إلى تنفيذ معسكر الإعداد التدريبي للمدربين الدوليين لعناصر اللعبة بالقارة الأفريقية، بمشاركة 18 دولة، وجميع هذه البطولات جرى تنظيمها في مدينة شرم الشيخ.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر إلى رئيس الاتحاد الأفريقي للترايثلون، اللواء أحمد ناصر، لجهوده في الارتقاء بدور الاتحاد القاري، وكذا تطور رياضة الترايثلون في مصر، من خلال رئاسته للاتحاد المصري للترايثلون، والتعاون المثمر والبناء مع وزارة الشباب والرياضة، التي لا تألو جهداً في تقديم الدعم وتوفير الرعاية لمختلف الاتحادات والفعاليات والبطولات الرياضية.