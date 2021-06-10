غلق طريق المريوطية جزئياً 10 أيام لرفع كفاءة كابلات الكهرباء

تنوه محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ أعمال رفع كفاءة كابلات الجهد المتوسط بمحيط منطقة العروبة والمريوطية والإخلاص وترسا، تحديداً بطريق المريوطية، وتقاطعه مع شارعي الإخلاص والعروبة في الاتجاهين، مما يضطر الإدارة العامة للمرور بالجيزة لإجراء غلق جزئي بطريق المريوطية، لمدة 10 أيام، تبدأ غداً الجمعة 11 يونيو، وتنتهي الأحد 20 يونيو، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسؤولي الإدارة العامة للمرور، وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال باتخاذ ما يلزم نحو تسيير حركة المرور، وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

كما أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات باتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.