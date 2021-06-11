ضبط 4 آلاف عبوة مكرونة مجهولة المصدر في كفر الشيخ

ضبط مديرية التموين بكفر الشيخ، الخميس، مخزن مواد غذائية متخصص في بيع المكرونة، بدون ترخيص، بداخله 4 آلاف عبوة مكرونة مجهولة المصدر، بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشديد الرقابة علي المصانع والمخازن المخالفة التي تدار بدون ترخيص.

حملة من تموين كفر الشيخ على المخزن

وتمكنت الحملة التي جرت بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، وضمت الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، والدكتور محمد لبيب، بالرقابة التجارية، من ضبط مخزن مواد غذائية متخصص في بيع المكرونة، بدون ترخيص، بحي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ.

محاولات صاحب المخزن لتحقيق أرباح غير مشروعة

تبين للحملة قيام مالك المخزن، بحيلة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك بحيازة كميات من المكرونة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بالإضافة لاستخدامه أصناف رديئة من المكرونة لإعادة تعبئتها في عبوات أخرى، بعد تفريغها من عبواتها الأصلية، مستخدمًا عبوات فارغة جديدة.

العثور على 4 آلاف عبوة مكرونة

وعُثرت الحملة داخل المخزن على: «4 آلاف عبوة مكرونة معبأة في عبوات مختلفة مابين شيكارة زنة 10 كجم وعبوات زنة كيلو و400 جرامًا»، بالإضافة إلى كميات من العبوات الفارغة لاستخدامها في تعبئة المكرونة بعد استبدالها بالعبوات الأصلية.

وجرى التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.