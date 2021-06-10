مشهد صادم.. لحظة مقتل خطيب الأوقاف بالدقهلية على يد ابن خالته «فيديو»

رصدت كاميرات المراقبة في قرية الصلاحات، مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، لحظة مقتل الشيخ وليد عمر عز الدين، 48 سنة، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وسقوطه على الأرض.

وأوضحت الكاميرات أن المتهم لم يتركه، بل أنه توجه إليه وسط اعتراضه من الأهالي، وطعنه في وجهه وسالت دمائه حتى أغرقت المكان الذي سقط به، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى، الذي تحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بالإضافة إلى مقطع فيديو آخر.

لحظة مقتل الشيخ وليد عز الدين

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في منطقة «الشواهين» بقرية الصلاحات، بوجود مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، وتدخل بعض الأهالي للفصل بينهما، إلى أن سقط المجني عليه على الأرض فاقدا الوعي، ووسط محاولات للمتهم تمكن من الوصول إليه رغم محاولات الأهالي منعه، وطعنه في وجهه عدة طعنات.

وجاء مقطع فيديو آخر دموي، عندما جلست سيدة بجوار المجني عليه، تحاول منع نزيف الدم منه، إلا أنها لا تتمكن من كثرة الإصابات في وجه المجني عليه، وظهر فيه كميات الدماء الغزيرة التي نزفت منه.

خلالفات قديمة بين الأسرتين

وأكد الأهالي أن خلافات بين أسرتي المتهم والمجني عليه بدأت منذ عامين رغم أنهما أولاد خالة، وأنها بدأت بسبب الأطفال، تطورت إلى طلاق شقيق المتهم لأخت المجني عليه، وظل الوضع قائما حتى وقت وقوع الحادث الأخير.

وفي سياق متصل، شيع أهالي قرية الصلاحات الليلة جنازة الشيخ وليد عمر عز الدين من مقابر القرية، وسط تواجد أمني لضمان استقرار الحالة الأمنية في القرية.

وكانت نيابة دكرنس قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع استعجال تقرير الطبيب الشرعي، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.. لمتابعة الفيديو من هنا.