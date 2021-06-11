محمد حماقي يشعل ثاني سهراته الصيفية بـ «يا نسيم حبيبي نسم»

أحيا المطرب محمد حماقي، ثاني سهراته الصيفية، وسط تفاعل جماهيري ضخم بكبرى قاعات أحد فنادق القاهرة الجديدة.

صعد «حماقي»، على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية مرددا أغنية «نفسي أبقى جنبه»، سط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص «حماقي»، على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال مرددا «أنتم كمان وحشتوني جدا»، بعدها انطلق ليقدم المزيد من باقة من أبرز أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «قدام الناس»، «مابلاش»، «أحلى حاجة فيكي»، «ليه بيلموني ليه»، «من البداية»، «يا ستار»، «كان وكان»، «واحدة واحدة».. وغيرها، واختتم الحفل بأغنية «قادرين نعملها»، ليغادر بعده إلى مطار القاهرة متجها لإحدى الدول العربية لعقد اجتماعات وزيارات خاصة بخطة عمله الفترة القادمة.

وخلال الحفل فوجئ محمد حماقي، بطلب الجمهور لأغنية «يا نسيم حبيبي نسم» من ألبومه القادم، والتي قدم مقطعا منها في حفله الأخير الذي أقيم بنفس المكان منذ يومين، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ليعيد تقديمها للمرة الثانية وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة.

«يا نسيم حبيبي نسم»، كلمات ولحن عزيز الشافعي، فيما أكد «حماقي» على اقتراب إطلاق الألبوم الجديد خلال شهر يوليو القادم.

وتميز الحفل بآجواء الفخامة والرقي واختتمه حماقي بكلمة شكر لصديقه المنتج وليد منصور «تالنت دبليو إم» لتنظيم الحفل بمواصفات مبهرة من حيث إضاءة طارق صبري، وتصميم مسرح أحمد الحامصي، وصوت أحمد عبدالقادر وعماد نبيل.