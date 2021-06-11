رئيس قطاع السكان: ننفذ 800 حملة لتنظيم الأسرة في السنة الواحدة

قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وفرت 14 ألف رائدة ريفية يعملن كحلقة وصل بين الأسرة المصرية ووزارة الصحة، نفذون الحملات التوعية، وتعرفن الأسرة بمواعيد الحملات الثابتة والمتنقلة، لافتا إلى أن يوجد من 600 حملة إلى 800 حملة من أجل تنظيم الأسرة طوال العام، مع توفير وسائل تأخير الإنجاب أو منع الحمل مع التركيز على الوسائل طويلة المفعول مثل اللولب النحاسي الذي يستخدم 12 سنة، وكذلك الكبسولة الجديدة التي توضع تحت الجلد وتستمر لمدة 3 سنوات.

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة » المذاع على فضائية «extra news» الخميس، أن قوافل الصحة الإنجابية تتم في قرى حياة كريمة التي تكون المؤشرات السكانية فيها منخفضة، مبينا أن الحملات الخاصة بالتطعيم توجد في أماكن مختلفة حيث ستبدأ في 9 محافظات، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والبحيرة وسوهاج والسويس وأسوان وكفر الشيخ، حيث تتم الحملة في كل المحافظة بمختلف إداراتها وتتم خلال أسبوعين، وستكون المرحلة الأولى من 13 إلى 17 يونيو والثانية من 20 يونيو إلى 24 يونيو، من أجل تغطية كل القرى، بينما تكون القافلة في قرية وحيدة أكثر احتياجا.

وأكد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة «أيامنا أحلى»، تستمر لمدة 3 أيام وتضم عيادات متنقلة وثابتة وتضم 4 طبيبات لتقديم هذه الخدمة التي تعمل على تقديم توعية للأسرة من أجل إيجاد أطفال أصحاء.