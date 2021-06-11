9 جثث و24 مصابا في حوادث قتل ومشاجرات بالمحافظات خلال يوم

شهدت المحافظات المصرية خلال الساعات الأخيرة، 14 حادثا تنوع بين قتل وحرائق ومشاجرات وغرق، فى حوادث 8 محافظات، أسفرت عن مقتل 9 وإصابة 24 شخصا، خلال يوم، وجرى نقلهم إلى المستشفيات المختصة، وإخطار النيابة العامة والتى تولت التحقيق.

العثور على جثة طفل داخل جوال بالقليوبية

عثرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، على جثة طفل يُدعى «معاذ جمال دعبس»، ملقاة في أحد المصارف بقرية «المريج»، فى شبين القناطر، داخل جوال، بعد تغيبه قبل 9 أيام، فى ظل وجود شبهة جنائية بالحادث، وبدأت النيابة التحقيق.

سائق «توكتوك» يصيب 3 بالخرطوش بالإسكندرية

أصاب سائق «توكتوك» 3 مواطنين فى الإسكندرية بطلق نارى من سلاح خرطوش، في منطقتين مختلفتين بالإسكندرية، بعد أن أطلق النار على أحد المواطنين بمنطقة الفلكي، وتكراره الأمر فى منطقة العصافرة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وأخطر اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، بالواقعة.

نباشون يعتدون على 8 عمال نظافة فى الإسكندرية

اعتدى مجموعة من النباشين فى الإسكندرية على 8 عمال شركة نظافة، في عدة شوارع بالإسكندرية، بوقائع متكررة، لمنعهم من ممارسة العمل في جمع القمامة، وذلك بمنطقة باب شرقي، ونقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، حسب أحمد شحاته، المتحدث باسم شركة النظافة، بالإسكندرية.

مصرع سائق بجرعة مخدرات زائدة في الدقهلية

لفظ سائق أنفاسه الأخيرة، بمحافظة الدقهلية، عقب تناوله جرعة زائدة من مادة مخدرة بقرية «ميت بدر خميس»، مركز المنصورة، وذلك بعد وصوله مستشفى المنصورة الدولي يعانى من حالة إعياء شديد، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

غرق فلاح فى ترعة بالدقهلية.. مبيعرفش يعوم

غرق فلاح فى ترعة بقرية النزهة بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعد أن ابتلعته مياه الترعة، بسبب اختلال توازنه خلال ملء دلو «جردل» من مياه الترعة المارة أمام منزله.

العثور على جثة سيدة بمنزلها فى المنوفية

عثر الأهالى على جثة سيدة تدعى «ف.ش»، 55 عاما، داخل منزلها، وانتقلت المباحث إلى المنزل، وتبين أن الجثة موثوقة الأيدي والقدمين، بمنزلها، بمركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وأخطرت النيابة للتحقيق، وكشف غموض الواقعة.

مصرع طالب على يد صديقه طعنا في منوف

لقي طالب يدعى «م.م»، مصرعه على يد صديقه «ع.ع»، بطعنة قاتلة في البطن مستخدما «مطواه» فى مدينة منوف بالمنوفية، بسبب خلافات بينهما، وحاول الأهالي إنقاذ الطالب بنقله للمستشفى عقب إصابته إلا أنه توفي قبل إسعافه.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار بأشمون

وشهد خط سكة حديد «منوف - طنطا»، مصرع شاب يدعي «أحمد أشرف»، أسفل عجلات القطار، ونقلت الجثة إلى المستشفى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

اشتعال حريق فى 6 من عائلة واحدة بقنا

شهدت محافظة قنا، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال، في حريق نشب داخل بشقة سكنية بقرية «نجع سعيد»، ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق.

مزارع يقتل ابنته بمساعدة شقيقها بسوهاج

وشهدت محافظة سوهاج مصرع طالبة بالمرحلة الثانوية التجارية بسبب تعدي والدها عليها بالضرب وخنقها بمساعدة شقيقها، وذلك بمركز طما، نتيجة خلافات أسرية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وألقت الشرطة القبض على المتهمين.

العثور على تاجر أربعيني مذبوحاً داخل شقة سكنية بالفيوم

عثر أهالى الفيوم على جثة شاب مذبوحاً داخل شقة سكنية مستأجرها، ويقيم بها بصحبة نجله، ويستخدمها بجانب السكن، مخزنا للملابس التي يقومان بتوزيعها بالجملة فى الأسواق بالفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

مدرس يقتل شقيقه في الفيوم

جريمة بشعة هزت محافظة الفيوم، قتل خلالها مدرس شقيقه بطعنه 5 طعنات، بالجسد بمساعدة ابنه الطالب الجامعي، بسبب مشاجرة بينهما نتيجة لهو الأطفال، في المنزل الذى يسكنان به.

إصابة 5 أشخاص في مشاجرتين بسوهاج

وشهدت قرية «القبيصات» مركز طهطا بمحافظة سوهاج، مشاجرة أصيب فيها 3 أشخاص، نتيجة خلافات الجيرة، وانتقلت الشرطة لمكان الوقاعة، وتم نقل المصابين لمستشفي طهطا العام، كما أُصيب شاب وعمه في مشاجرة بينهما بمركز شرطة المنشاه جنوب سوهاج إثر خلافات على الميراث.

إصابة شخصين فى معركة بالشوم بين عائلتين بأسيوط

شهدت قرية «كوم المنصوره»، بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، مشاجرة بين عائلتين أُصيب خلالها شخصان، وألقت الشرطة القبض على طرفى النزاع، ونُقل المصابون إلى المستشفى المركزي للعلاج.