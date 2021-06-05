مصرع 3 أشخاص وإصابة 21 في حوادث متفرقة بالمحافظات

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 21 شخصا، إثر وقوع حوادث متفرقة في ثلاث محافظات الغربية وقنا وسوهاج.

11 مصابا في حادثين في الغربية

شهدت محافظة الغربية وقوع حادثين أمس الجمعة، الأول أصيب خلاله 8 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، ونقل المصابون إلى مستشفى طنطا الجامعي، والحادث الثانى على طريق «طنطا - كفر الشيخ الدولي»، بسبب تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي.

مصرع 2 وإصابة 6 أشخاص في حادثي بقنا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادثي سير في محافظة قنا، الأول أصيب خلاله 5 أفراد شرطة بقوات أمن قنا، بسبب انقلاب سيارة شرطة على طريق «نجع حمادي - قنا» الصحراوي الغربي، وهم «سيد حبيشي»، مساعد شرطة، و«خالد سيد»، أمين شرطة، و«أسامة شريف عبدالستار»، مجند، و«أحمد أبو المجد جاد الكريم»، مجند، و«عماد صالح عبدالحافظ»، خفير، والحادث الثاني لقى خلاله شخصان مصرعهما، وأصيب شخص، نتيجة انقلاب سيارة نقل «2 كابينة»، في ترعة الجرفية بقنا، وهم: «محسن حسين جاد الكريم 55 عاما»، مقيم قرية الحجيرات، جثة هامدة، و«جمال عبدالسيد علوان»، 55 عاما جثة هامدة، و«عصمت دحلب عويضة»، 33 عاما، مصاب، وجميعهم مقيمون بقرية الحجيرات، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.

مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص في ثلاث حوادث بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج ثلاث حوادث سقط خلالهم 5 أشخاص، وفاة شخص و4 مصابين، الحادث الأول سقوط سيارة فى ترعة بمركز طما شمال سوهاج، مما أدى إلى مصرع طفل، وإصابة والده، والحادث الثاني أصيب خلاله شابان نتيجة انقلاب دراجة نارية بمركز شرطة اخميم، فضلا عن إصابة مهندس إثر اصطدام سيارته بعمود إنارة بدائرة مركز أخميم.