نانسي طمان: نافست لاعبات من دول لها منتخبات قوية كالمجر وتركيا

قالت نانسي طمان، لاعبة منتخب مصر للجمباز، إن البطولة العالمية التي شاركت فيها بالجمباز، كان بها الكثير من اللاعبين الكبار حول العالم، وأثناء التحضير للمعسكرات الداخلية لم يتم عقد تلك المعسكرات بعدد مطلوب يسمح بإعادة تأهيل اللاعبين في فترة فيروس كورونا، وبالرغم من ذلك نجح لاعبو الجمباز في حصد الكثير من الميداليات الهامة.

وأضافت «طمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن فوزها بالميدالية الذهبية في فعاليات كأس العالم للجمباز الفني الذي استضافته مصر، أشعرها بالسعادة الغامرة: «أنا مبسوطة جدا وإحساسي ميتوصفش إني أحقق ده وأرفع علم بلدي»، لافتة إلى أنها نافست أثناء البطولة لاعبات من دول تمتلك منتخبات قوية مثل المجر وتركيا وجنوب أفريقيا.

وأوضحت أن المنافسة لم تكن أبدا من السهل التهوين منها لدرجة أنها كانت حتى آخر لحظة تنتظر نهاية المباراة وإعلان النتائج، لأنها كانت تعتقد أن النتيجة من شدة المنافسة يمكن أن تتغير في لحظة، حيث إن اللعبة تحتاج لدخول اللاعبين في مسابقات عده قبل ظهورهم في بطولة عالمية مثل تلك.

وتابعت: «الحمد لله حققت النتيجة التي كنت أتمناها خاصة أنها أول ميدالية أحققها في كأس العالم»، لافتة إلى أنها تعشق اللعبة منذ كان عمرها أربع سنوات، «أنا كنت شقية وأنا صغيرة فقرر والدي إدخالي في اللعبة لأنه كان يحبها وعندما بدأت حققت نجاحا ودخلت الفريق وأحببت اللعبة».

وحظيت البطولة باهتمام كبير من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولى فى قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وشهدت البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وجرى تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية.