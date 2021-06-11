«البنك الزراعي»: 100 ألف خريج تقدموا لـ2000 وظيفة

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إنه يعمل على إعادة البنك الزراعي لرونقه السابق، لكي يكون ذراع الدولة في تنمية القطاع الزراعي، في ظل وجود 1150 فرعًا للبنك على مستوى قرى مصر.

وأكد فاروق، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج «المال والناس»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن عدد موظفي البنك يقدر بـ15 ألف موظف، مشيرًا إلى أن البنك أعد 15 ألف دورة تدريبية للموظفين خلال العام الماضي، ويستهدف البنك إعداد أكثر من 30 ألف دورية تدريبية.

ولفت إلى أن البنك أجرى تطعيم العاملين بمجموعة من الشباب الواعد، من خلال مسابقة تم الإعلان عنها في 2018، وتم تعيين 2100 موظف، مشيرًا إلى أن البنك لديه خطة للتوسع من خلال إضافة 300 فرع، وفي هذا الإطار تم إطلاق مسابقة جديدة لتعين الموظفين، وهناك 100 ألف خريج تقدم لهذه المسابقة، ومن اجتاز الشروط 50 ألفا، ومن المفترض تعيين من 1500 لـ2000 موظف.