نصائح نفسية للفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد إصابته بالسرطان: عيش حياتك

يعيش الفنان زكي فطين عبدالوهاب، في حالة ليست الأفضل، بعد إعلانه إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف، أني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء».

وتعد هذه الإصابة هي الثانية للفنان زكي فطين عبدالوهاب، بالسرطان، حيث أصيب منذ عامين في 2019 بسرطان الرئة، وشفي منه بعد عام من الإصابة.

نصائح نفسية لزكي فطين عبدالوهاب

ويقدم الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، بعض النصائح للفنان زكي فطين عبدالوهاب، تعينه على تخطيه الأزمة الصحية، قائلا إن المرض ليس له علاقة بالحياة أو بالموت، وإن هناك أصحاء يموتون سريعًا، ومصابون بأمراض خطرة يستمرون في الحياة، لأن لكل أجل كتاب، وهو ما يجب أن يكون الفنان على يقين به، مع ضرورة أن يتم عمل غزو معرفي له بالأرقام والحقائق، لأشخاص أصيبوا بالسرطان واستكملوا حياتهم بعد ذلك.

هندي: استغلال تجربته القديمة مع السرطان ضروري للعلاج

من الضروري تعريف زكي فطين، أنه أصبح هناك علاج للسرطان، سواء جراحي أو كيميائي أو بالعقاقير، على عكس أمراض أخرى ليس له علاجات، حسبما ذكر «هندي» في حديثه مع «الوطن»، وهو ما يعطي له الأمل في الاستشفاء، مع الاستناد على تجربته السابقة مع السرطان، وتخطيه لها، فلذلك لا مجال لليأس أو الاكتئاب.

دور المقربين من زكي فطين عبدالوهاب في مساعدته

وأضاف، أنه من الضروري على من حوله تسليط الضوء على تاريخه الاجتماعي، ونجاحاته المتتالية، والمعارك التي خاضها في الحياة وفاز بها، حتى أصبح فنانا يشار له، وتعريفه بأن السرطان أحد معاركه التي سينتصر عليها، مع التفاؤل والتواصل مع المقربين له، حتى ولو عن بعد «أون لاين»، فضلا عن التعرض الدائم لضوء الشمس، وقضاء وقت مع من حوله دون استخدام كلمات المواساة، أو استخدام عبارات الحزن، فضلا عن استمراره في أمور حياته الطبيعية.

أعراض نفسية تصيب مريض السرطان

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن الإصابة بالسرطان يتولد بعدها التعرض إلى العديد من الأعراض النفسية منها الاكتئاب، الانسحاب الاجتماعي، الشعور بالذنب، الرفض لطبيعة المرض، خاصة إذا كان الشخص أصيب به من قبل، وهو ما ينتج عنه ضجر، وملل، واستسلام للمرض، ويعقبه القلق من الموت، وذلك ما قد يحدث مع الفنان زكي فطين عبدالوهاب، لإصابته مجددا بالسرطان.