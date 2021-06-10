ورم في المخ وسرطان.. زكي فطين عبدالوهاب صراع 3 سنوات من المرض

أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، منذ قليل، مطالبا جمهوره وأصدقائه بالدعاء له.

وكتب زكي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف، أني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء».

تعد هذه الإصابة، ثاني الأمراض الخطيرة التي تعرض لها فطين، خلال فترة 3 سنوات ماضية، حيث كان يعاني قبل عامين، من الإصابة بسرطان الرئة، وظل لمدة عام.

وكان الفنان الكبير، أعلن إصابته بالسرطان في الرئة بداية عام 2019، قائلا: «أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضى زي الفنان فاروق الفيشاوي، ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان، لازم يتعامل معاه بنفس المنطق».

وقال فى تصريحات لـ«الوطن» عام 2019، إنه يخضع لجلسات علاجية لمعرفة نوع الورم، وإذا كان من النوع الحميد، سيجري التدخل الجراحي، وإذا كان من النوع الخبيث، سيلجأ لجلسات العلاج الكيماوي.

وأشار زكي، إلى أنه متزن نفسيا بدرجة كبيرة، وعبر عن رضائه بما كتبه الله له، طالبا دعاء محبيه.

وفي شهر نوفمبر من العام ذاته، أعلن شفائه حيث قال وكتب «عبدالوهاب»: «أصدقائي الأعزاء.. خبر سار.. نتيجة الآشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر.. ده معناه إنّي تقريبًا خفيت.. وهعمل أشعة كمان 3 شهور للمتابعة.. باي باي chemo.. باي باي cancer».

وعقب شفائه، شارك في فيلم «العنكبوت» الذي من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة مع الفنان أحمد السقا، كما شارك فى بطولة مسلسل «كوفيد 25»، الذي عرض خلال شهر رمضان مع الفنان يوسف الشريف.