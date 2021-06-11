اغتيال قيادي في «الانتقالي الجنوبي» بـ«عدن» اليمنية

من جانبه، قال الجيش الوطني اليمني، إن عملياته النوعية مستمرة لدحر الحوثيين في «مأرب» الواقعة في شمالي شرق من العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيين. وأضاف الجيش اليمني، أن الحوثيون قصفوا المدنيين في «مأرب» بعد مقتل 3 من كبار قادتهم

وكان الحوثيون استهدفوا في وقت سابق، مسجداً وسجناً للنساء في «مأرب»، بصاروخين باليستين وطارتين مفخختين، أسفر عن سقوط 8 قتلى وأكثر من 27 مصابا بينهم نساء وأفراد من طواقم الإسعاف التي هرعت لإنقاذ الجرحى.

بدوره، قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء أمس الخميس، إن الحوثيين يواصلون تصعيدهم في حصد الأرواح البريئة وتنفيذ أجندتهم وخدمة مشاريع إيران التدميرية، في الوقت الذي يعمل المجتمع الدولي لإيجاد أمل وفرص للسلام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس اليمني: حرق الأسر والأطفال بأحداث متتالية بصواريخ ومفخخات الحوثيين لن يؤسس لسلام

وأكد «هادي»، أن حرق الأسر والأطفال بأحداث متتالية بصواريخ ومفخخات الحوثيين لن يؤسس لسلام حقيقي، لكنه سيعمق الجراح من قبل الحوثيين الذين دمروا مقدرات الدولة وشرخوا النسيج الاجتماعي وهجروا أبنائها.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية اليمنية، الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في «مأرب»، وقالت إن هذه المجزرة تحد صارخ لكل الجهود الدولية والمبادرات الأممية والمساعي الإقليمية لإنهاء نزيف الدم اليمني ووقف الحرب.

بدوره، دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس الخميس، بأشد العبارات استهداف الحوثيين لمسجد وسوق تجاري وإصلاحية للنساء في «مأرب»، وقال إن تصعيد الحوثيين من هجماتهم الارهابية على مأرب، واستهدافهم المباشر للأحياء السكنية والأعيان المدنية وتعمدهم الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين والنازحين، هو رد مباشر على دعوات التهدئة، والتحركات والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الحرب واحلال السلام.

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون لا يفقهون لغة الحوار ولا يؤمنون بالسلام

ووصف «الإرياني»، تصعيد الحوثيين بالخطير، وأكد الوزير اليمني، أن الحوثيين لا يفقهون لغة الحوار ولا يؤمنون بالسلام، وأنهم مجرد أداة ايرانية للقتل والتدمير. وتابع قائلا، إن السبيل الوحيد لإحلال السلام في اليمن هو دعم الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وتثبيت الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن.

وفي سياق متصل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أمس الخميس، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه «خميس مشيط» الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي السعودية.

وأكد «التحالف العربي»، اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، وشدد التحالف، على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في «مأرب» اليمنية تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة «التعاون الإسلامي»، الدكتور يوسف العثيمين، عن إدانته الشديدة لإطلاق الحوثيين الإرهابيين طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في «خميس مشيط»، مؤكدا دعم وتأييد المنظمة لجميع إجراءات الرياض لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدد «العثيمين»، أن «التعاون الإسلامي»، تدين الممارسات الإرهابية التي يرتكبها الحوثيين ومن يقف وراءهم ويمدهم بالمال والسلاح، معتبرا أن تلك الأفعال جرائم حرب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

بدورها، أدانت البحرين، محاولات الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في «خميس مشيط»، مشيدة بيقظة وجاهزية القوات في التصدي لهذه الأعمال الارهابية الجبانة.

البحرين: ندعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف المنامة وتضامنها مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.