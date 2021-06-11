عاجل.. وفاة عامل صعقا بالكهرباء بمحطة مياه بسوهاج

لقي عامل مصرعه صعقا بمحطة مياه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بناحية عرابة أبو الدهب، دائرة مركز سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جامعة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بلاغ من «رجب. ا. ع» 59 سنة، عامل بمحطة مياه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي كائنه بناحية عرابة أبو الدهب دائرة المركز، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، بوفاة زميله «مصطفى. ك. م» 35 سنة، عامل بذات المحطة، ويقيم دائرة المركز داخل المحطة.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث والفحص، وبسؤال المبلغ قرر بأنه أثناء قيام المتوفي المذكور، بأعمال صيانة بطلمبة ضخ المياه بالمحطة تعرض لصعق كهرباء من أحد الأسلاك العارية، مما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، بسؤال شقيق المتوفى «حمادة. ك م»، 38 عامل، ويقيم دائرة المركز، قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة،