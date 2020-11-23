زينب فياض تثير الجدل بنشر صورة لطليق "هيفاء وهبي"

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صورة لوالدها نصر فياض عبر حسابها الشخصي "انستجرام"، وهو يعتبر طليق الفنانة هيفاء وهبي الذي قرر الابتعاد عن الشهرة.

وظهر في الصورة والدها وهو يركب علي الخيل، وعلقت عليها قائلة: "بابي حبيبي".

يُذكر أن هيفاء وهبي تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض 1990، وانفصلت عنه 1998، وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت في مسابقة جمال لبنانية وهي "ملكة جمال الجنوب"، وفازت بالمسابقة، ولكن الجائزة سحبت منها بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لـ"زينب فياض" ابنة الفنانة هيفاء وهبي، وهي تغني لوالدتها، وهو الأمر غير المألوف بالنسبة لها خاصة أنها قاطعتها منذ سنوات .

وجاء التعليقات على الفيديو، "هو أنتو اتصالحتوا"، وتعليق آخر "بجد بتغني لمامتك"، وشخص آخر كتب، "الأغنية جميلة أوي".

إذ نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلاله هي وابنتها الصغرى "دانيلا".

وخلال الفيديو، ظهرت "فياض" وابنتها وهما ترددان أغنية والدتها هيفاء وهبي "توتة توتة"، وأرفقت تعليقا: "الفقرة اللي كلكن بتحبوها، فقرة أنا ودانيلا".

قصة الخلاف بين زينب وهيفاء وهبي ترجع إلي 26 عاما، وهو عمر زينب فياض، حملت فيها وأنجبتها وهي في الـ17 من عمرها بحسب تصريح قديم لها، كان ذلك في العام 1993، حيث لا تجمعهما صور كثيرة معا، فقط واحدة كانت فيها هيفاء وهبي محتضنة طفلتها وابنتها الوحيدة زينب، وهي مرتدية إكسسوارات على الشعر.