تفاصيل مصرع عروسين في الزفة بالشرقية: «ملحقوش ينطوا من العربية»

اتشحت عزبة صيام التابعة لقرية طحلة بردين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسواد حزنا على وفاة عروسين وشقيقة العروس، إثر انقلاب السيارة التي كانوا يتسقلونها أثناء زفافهما بطريق «الزقازيق - بلبيس»، وسقوطها داخل ممر مائي «مصرف» بقرية طحلة بردين، ما أسفر عن مصرع العريس وعروسته وشقيقة العروس، فيما تم إنقاذ طفلين واستطاع السائق، وهو قريب العروسة، الخروج من المياه قبل أن تصل فرق الإنقاذ النهري وتنتشل جثامين المتوفين الثلاثة.

وقال «م . ا»، شاهد عيان على الواقعة، إن الزفة كانت تضم سيارتين ملاكي، وعدد من الشباب يستقلون موتوسيكلات، وجميعهم رافقوا العروسين بعد خروج العروس من أحد صالونات التجميل بمدينة الزقازيق، وما أن انطلقوا حاملين فرحتهم وسط تبادل التهاني والتبريكات للعروسين، حتى انقلبت سيارتهما داخل المصرف، مضيفا أن أحد أصدقاء العريس وبعض المعازيم سارعوا بالنزول إلى المياه في محاولة لإنقاذهم دون جدوى، فيما تمكنوا من استخراج طفلين واستطاع السائق الخروج من تلقاء نفسه.

وأشار شاهد العيان، إلى أنه أثناء سقوط السيارة حاول مستقلوها فتح أبوابها للقفز منها ولكنهم لم يستطيعوا بسبب سرعة السيارة وسقوطها في المصرف سريعا، موضحا أنه تم انتشال جثة العروس وشقيقتها، وبعد نحو ساعتين تم انتشال جثة العريس.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتلقي المركز بلاغا بانقلاب سيارة في زفة عرس بطريق «الزقازيق - بلبييس» أمام قرية طحلة بردين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري، بإشراف اللواء محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، وتبين غرق العروسين وشقيقة العروس، وهم في بداية العشرينات من أعمارهم، وتمكنت قوات الأمن من النتشال الجثامين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثامين.