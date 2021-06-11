طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 إلكترونيا

بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2021، كثيراً ما يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الامتحانات وكيفية الحصول عليها، وكشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، أنَّه سيتمّ إتاحة نتيجة الامتحانات على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد اعتمادها من قبل المحافظة، موضحة أنَّ الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة جيداً، وتمّ تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، إضافة إلى تهويتها جيداً، وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها، وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات.

وخصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، رابطاً يمكن للطلاب من خلاله الحصول على نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي، موضحة أنَّه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الامتحانات إلكترونياً برقم الجلوس، مشيرة إلى أنَّ الامتحانات سارت بشكل جيد، ولم يتمّ رصد أي حالات شغب أو غش بين الطلاب في اللجان الامتحانية.

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وأكّد مجدي الجيار، وكيل المديرية، أنَه تمّ التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة مراجعة درجات الطلاب التي حصلوا عليها في المواد ورصدها بشكل جيد، مشيراً إلى أنَّه تمّ تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة في جميع اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعليمن من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «الجيار»، أنَّ امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت أمس، موضحاً أن الامتحانات اعتمدت على فهم الطالب لمحتوى المقرر الدراسي، مؤكّداً أنَّه لم يتمّ رصد أي شكاوي من قبل الطلاب.

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فيما خصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، رابطاً للحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنَّه تمّ التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، لمتابعة سير الامتحانات والتأكّد من عدم وجود أي مشكلات واجهت الطلاب، موضحة أنَّه لم يتم رصد أي مشكلات حول مستوى الامتحانات.