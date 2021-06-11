جنازة مهيبة لتشييع جثمان عروسين وأخت العروس بالشرقية: الفرح تحول لمأتم

في مشهد جنائزي مهيب شيّع أهالي عزبة صيام التابعة لقرية «طحلة بردين» بمركز الزقازيق في ساعة مبكرة اليوم، جثمان عروسين وشقيقة العروس الذين لقوا مصرعهم إثر انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها في مسيرة الزفاف بطريق الزقازيق - بلبيس وسقوطها داخل ممر مائي «مصرف» بقرية طحلة بردين.

تحول الفرح لمأتم، وبدلًا من استقبال والد العروسين للمعازيم، نصبوا «الصوان» لإتمام واجب العزاء في ذويهم، بعدما انحرفت سيارة العروسين عن «الزفة»، وانقلبت السيارة التي كان يستقلها الثنائي مع شقيقة العروس، ليلقوا حتفهم بـ«بملابس الفرح».

وقال «محمد.ا»، أحد شهود العيان، لـ«الوطن» إنَّ «الزفة» كانت تضم نحو سيارتين ملاكي وعدد من الشباب يستقلون موتسكيلات وجميهم رافقوا العروسين بعد خروج العروس من أحد صالونات التجميل «كوافير» بمدينة الزقازيق.

وأشار شاهد العيان، إلى أنَّهم انطلقوا في مسيرة زفاف من الزقازيق وحتى قريتهم محل إقامتهم وفي أثناء سيرهم على طريق «بلبيس - الزقازيق» انقلب سيارة العروسين داخل المصرف المار أمام قرية «طحلة بردين»، لافتًا إلى أنَّه في أثناء سقوط السيارة حاول مستقلوها فتح أبوابها للقفز منها ولكنهم لم يستطيعوا بسبب سرعة السيارة، فيما تمّ استخراج طفلين واستطاع السائق وهو زوج شقيقة العروس المتوفية الخروج.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارً من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد تلقي المركز بلاغًا بانقلاب سيارة في زفة عرس بطريق «الزقازيق - بلبييس» أمام قرية طحلة بردين.

وانتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري بإشراف اللواء محمد عدلي مدير الحماية المدنية، وتبين غرق العروسين وشقيقة العروس وهم في بداية العشرينات من عمرهم، وتمكّنت القوات من النتشال الجثامين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية، القبض على سائق السيارة التي تسببت مساء اليوم، في مصرع عروسين وشقيقة العروس.