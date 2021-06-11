ليس للمحاضر فقط.. 5 خدمات توفرها أقسام الشرطة للمواطنين

«الشرطة في خدمة الشعب» شعار براق ترفعه الشرطة لتذليل العقبات أمام المواطنين سواء في أقسام الشرطة، بتحقيق العدل والاقتصاص من الظالم للمظلوم حتى تستقيم الأمور.

وتبذل الشرطة جهودًا كبيرة في البحث الجنائي لكشف الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديم للعدالة أمام النيابة وساحة القضاء، وبجانب مهمة إنفاذ القانون تقدم الشرطة خدمات كثيرة للمواطنين داخل أقسام الشرطة بخلاف تحرير المحاضر ضد الخصوم، وتقدم الشرطة خدماتها للمواطنين من خلال الإدارات الخدمية المنتشرة بشكل كبير في القاهرة والجيزة، ومن داخل أقسام الشرطة في المحافظات.

«الوطن»، تستعرض للقراء الخدمات التي تقدم أقسام الشرطة للمواطنين بخلاف تحرير المحاضر..

1- محاضر الفقد.

وهي المحاضر التي تضمن للمواطن حقه أمام الجهات الجهات الحكومية وغير الحكومية، حتى تتمكن من استخراج بدل فاقد سواء لبطاقة الرقم القومي وجواز السفر وكارت الكهرباء وغيرها من المستندات الخاصة أو المملوكة لشركات.

2- استخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»

تستخرج أقسام ومراكز الشرطة صحيفة الحالة الجنائية وهي شرط من شروط مسوغات التعيين، وهو مستند حكومي يكشف موقف المواطن الجنائي وعدد القضايا الجنائية المسلجة عليه، ويدل على حسن السير والسلوك.

3- مكاتب حقوق الإنسان

في كل قسم شرطة مكتبًا لحقوق الإنسان يكون مهمة الضباط الموجودين داخل فحص الشكاوى الخاصة بكبار السن والأطفال، ورصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان في المواقع الشرطية، والوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها.

4 - استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد

ينتشر في عدد كبير من أقسام ومراكز الشرطة في المحافظات مكاتب للسجل المدني وتقدم خدمات استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد وغيرها من الخدمات مثل القيد العائلي.

5 - محاضر زرع الأعضاء

محاضر زع الأعضاء في أقسام الشرطة هي خدمة تقدم الشرطة ومستند هام يصدر عن الشرطة، حتى يتمكن المريض من زراعة الأعضاء ودون تعطل الأوراق.