حركة تنقلات محدودة لمأموري أقسام ومراكز الشرطة بالقليوبية

أصدر اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات محدودة لبعض مأموري المراكز والأقسام، اليوم، ضمن خطة المديرية في إعادة توزيع القيادات الأمنية للاستفادة من مهاراتهم في مواقع العمل المختلفة.

وتضمنت الحركة نقل العقيد أحمد شعراوي، من مدير فرع الحماية المدنية بجنوب القليوبية إلى العمل مأمورًا لقسم الخانكة، ونقل العقيد أحمد سالم الدقميري، من نائب مأمور مركز بنها، إلى مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، ونقل العقيد حسين الكيلاني، للعمل مأمورًا لقسم قليوب.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، أصدر في وقت سابق الحركة الداخلية لرؤساء المباحث وضباط ومأموري الأقسام والمراكز بنطاق المحافظة، التي شملت عددا كبير من التغييرات وتضمنت الحركة تعيين العقداء "حمدي النهري مأمورا لقسم العبور، وأحمد ندا لقسم الخصوص، والسيد بدوي لقسم أول بنها، ومحمد عبد السلام لمركز الخانكة، وسيد محمد لمركز شبين القناطر، ومحمد النجار لقسم أول شبرا الخيمة.

وشملت الحركة العقداء "تامر موسي لمركز طوخ، ومحمد غيث لمركز القناطر، وشريف الدخاخني لمركز قليوب، وتجديد الثقة في العقداء أنور حشيش مامورا لمركز كفر شكر، وإسماعيل عبد الله لقسم ثان شبرا، وسيد عبد الرحيم لقسم قليوب".

كما تقرر تعيين العقداء "محمد حسني رئيسا لفرع البحث الجنائي بالخانكة، ومحمد سعيد مفتشا لمباحث الترحيلات، وعمر الجزار مفتشا لمباحث بنها، والعقيد ناصر القارح رئيسا لمباحث المرور".

وشملت الحركة تعيين العقيد حازم سعد مديرا لمكتب المخدرات، والمقدم أحمد سامى عفيفى رئيسا لمباحث مركز الخانكة، والمقدم أحمد حمدى رئيسا لمباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، ومحمد فتحى رئيسا لمباحث مركز شبين القناطر، ونقل المقدم محمود عقل رئيسا لمباحث الخصوص، ومحمد الرفاعي لمباحث قها، ومحمد شديد لقسم قليوب، ويوسف الشامي لقسم العبور، ومحمود علام لقسم الخانكة.

كما جدد مدير الأمن الثقة في المقدم أحمد عصر رئيسا لمباحث قسم أول شبرا، والمقدم إسماعيل خطاب رئيسا لمباحث كفر شكر، ومحمود إسماعيل رئيسا لمباحث مركز طوخ، وأسامة مشهور رئيسا لمباحث مركز القناطر، وأحمد سامي نوار رئيسا لمباحث قسم أول بنها، ومحمد السعيد رئيسا لمباحث قسم ثان بنها، والعميد وائل نبيل رئيسا لمباحث المحكمة.

وقررت الحركة تعيين المقدم محمد عزت، رئيسا لمباحث إداره تأمين العبور، والنقيب علاء بيومي معاون لمباحث العبور، وحسام الحسيني معاونا لمركز شبين القناطر.