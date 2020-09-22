فيديو.. إخواني يسب الدين للمصريين ويحرض على حرق أقسام الشرطة ومدينة الإنتاج

ضرب الشعب المصري أروع مثال في الوعي بعدم الانسياق وراء الشائعات ودعوات التخريب والفوضى الذي دعت اليها جماعة الإخوان الإرهابية والمقاول الهارب محمد علي، وهذا كان بمثابة صدمة قوية لقنوات الإرهاب وأصابها بحالة من الارتباك.

سخرية الشعب من دعوات التخريب والفوضى، والتفافهم حول القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفع إخواني هارب من البلاد يّسب الشعب المصري وخاصة أهالي محافظته الشرقية، واصفًا إياهم بـ "شوية عبيد"، مع ألفاظ خارجة تنأى "الوطن" عن نشرها.

وظهر الإخواني غاضبًا من عدم نزول المواطنين في الشوراع، قائلًا: "مستنيين إيه، الشرقية محافظة كبيرة، مفيش واحد شرقاوي طلع، كل الشرقية بقت سيساوية، فيه كده في الدنيا، ده عار ومكسوف أقول إني شرقاوي، عرونا يا راجل، مفيش فيكي راجل يا شرقية، مش مصدق نفسي".

وتابع: " إيه الشعب ابن .... ، دول عبيد ، أنا مش هتكلم تاني، دول .....، اللي يزعل ياكل ...، 7 سنوات وإحنا عمالين نقول يلا يلا، قولنا القاموس كله من الجلده والجلدة، وفي الآخر طلعوا عيال 10 سنين ويقولوا عملنا ثورة، فين الرجالة وفين الشنبات، فين أهالي الصعيد".

وتابع: "فين الناس يخشوا على مدينة الانتاج الإعلامي ويقتحموها، ويحرقوا الأقسام، ده إنتو شعب ابن .........، ربنا ياخدكم، تزعلوا كلوا ...، كفرتونا، شعب عبيد".