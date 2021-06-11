وزير النقل يستقبل السفير الصيني لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، السفير الصيني بالقاهرة لياوليتشيانج، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والتعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة، وذلك بحضور الملحق التجاري بالسفارة الصينية ومسؤولي تحالف «افيك كريك»، ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

وأكد وزير النقل على الصداقة القوية والعلاقات التاريخية بين الشعبين والقيادات السياسية في مصر والصين، وأن التعاون القائم في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، نابع من هذه العلاقة القوية، مشيرا إلى التعاون الجاري مع عدد كبير من الشركات الصينية مثل شركة هواوي الصينية العالمية في مجال أجهزة وأنظمة الاتصالات في السكه الحديد والمترو، والتعاون مع شركة هاتشيسون الصينية العالمية في الموانئ البحرية المصرية، لافتا إلى التطلع لمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في مجال تشغيل وإدارة المحطات بالموانئ البحرية، خاصة وأنه توجد فرص واعدة للتعاون في هذا المجال في موانئ سفاجا ودمياط والسخنة والدخيلة.

وقدم السفير الصيني رسالة لوزير النقل من نظيره الصيني، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل المستدام، وعقد لقاء بين الوزيرين عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وهو مارحب به الفريق كامل الوزير.

كما أعرب السفير الصيني عن اهتمام الشركات الصينية العاملة في مجالات النقل، وخاصة في مجال السكة الحديد والجر الكهربائي، لعقد مؤتمر موسع مع وزارة النقل المصرية منتصف يوليو القادم، لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون في إطار أولويات وزارة النقل المصرية، وهو ما رحب به الفريق كامل الوزير، موجها الدعوة لكافة الشركات الصينية للمشاركة في معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMea، والذي يعقد في شهر نوفمبر من كل عام، ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتباحث الجانبان حول مشروع القطار الكهربائي الخفيف «LRT»، «السلام /العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان»، حيث وجه «الوزير» دعوة للسفير الصيني لجولة مشتركة للمشروع الذي يقوم بتنفيذه تحالف «افيك /كريك»، وذلك لتفقد اعمال التنفيذ والالتقاء بالعاملين في المشروع، والتأكيد على دفع معدلات التنفيذ لنهو المشروع في الموعد المحدد المتفق عليه.

وأكد وزير النقل، أن القيادة السياسية وجهت بمد المشروع حتى المدينة الرياضية العالمية، حيث سيتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة / العلمين»، بالإضافة إلى مد المسار حتى قلب مدينة العاشر من رمضان، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوبا إلى العاصمة الإدارية وغربا إلى محطة عدلي منصور التبادلية التي تربط المشروع مع الخط الثالث للمترو، لتكامل ربط وسائل النقل السككي بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار، مشيرا إلى ضروة تكثيف اللقاءات بين الجانبين المصري والصيني خلال الفترة المقبلة، لسرعة الانتهاء من توفير الجانب الصيني للتمويل الخاص بالمرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على سرعة قيام الجانب الصيني باستكمال كافة التوريدات المتبقية مع قيام هيئة الأنفاق باعتمادها، تمهيدا للبدء في تركيب الأنظمة واختبارها، خاصة وأن المحطات قاربت على الانتهاء، كما أن مسار المشروع سيكون جاهزا بنهاية هذا الشهر، استعدادا لوصول 3 قطارات نهاية يوليو 2021، تمهيدا للبدء في اختبارها ثم تشغيلها تجريبيا، كما تم التأكيد على أن تتم كافة هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات، على أن يتم التشغيل التجريبي، ويتم الافتتاح الرسمي للمرحلتين الأولى والثانية في التوقيتات المحددة.