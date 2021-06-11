كيف نحمي أنفسنا من احتمالية موجة رابعة لكورونا؟.. أستاذ مناعة يجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك انخفاض في عدد الإصابات بكورونا، مؤكدا أن التزام المواطنين بـالإجراءات الاحترازية سيحمي البلاد من ظهور الموجة الرابعة.

وأضاف «الحداد»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن أعراض كورونا في الموجات الثلاث بها أشياء متشابهة، ولكن في كل تحور نجد عرضا جديدا ومختلفا، مثل الحساسية المفرطة والأرتكاريا في الموجه الثالثة.

ولفت إلى أن هناك فارق بين البرد والإنفلونزا، مؤكدًا أن الإنفلونزا تكون حرارة تصل لـ 40 و صداع و مشكلات في العظام، منوها بأن المواطن يشعر بأعراض شديدة، ولكن البرد تكون أعراضه قليلة ويستطيع المواطن التحرك بسهولة دون ألم.

وأشار إلى أن أعراض فيروس كورونا يشابه البرد والإنفلونزا، نظرا لأنه فيروس تنفسي يدخل عن طريق مجرى التنفس ويصيب بنسبة كبيرة الجهاز التنفسي، مدخلها الأول الجهاز التنفسي العلوي أي الأنف، وإذا استنشق شخص رذاذ مصاب بكورونا عن طريق الفم أو الأنف يدخل الفيروس عن طريق الأغشاء المخاطية للأنف وبالتالي يتم فقدان حاسة الشم والتذوق.

ولفت إلى أن العدوى تنتقل للحلق وتؤدي لما يسمى بجفاف الحلق أو احتقان الحلق، وحتى الآن الإصابة تكون بسيطة، ولكن إذا تطورت العدوى وانتقلت للرئة وتنمو ينتح عنها التهاب رئوي أو التليف الرئوي ويحتاج الشخص لأكسجين، وهي حالات نادرة.

وأكد أن من ينشر شائعات بأن السجائر تحمى من الإصابة بفيروس كورونا، أمر غير صحيح، مؤكدًا أن المدخن معرض للإصابة بفيروس كورونا، كما أنه لا مانع من استخدام الكمامة القطنية، ولكن الطبية هي الأفضل، و نطالب باستخدامها لمدة ساعات فقط ويتم تغيرها.