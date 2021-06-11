إجابة صادمة.. هل يؤدي فيروس كورونا إلى الإصابة بمرض السكر؟

قال الدكتور محب شلبي، إن هناك الكثير من الأبحاث الجارية عن علاقة فيروس كورونا بمرض السكري نظرا لخطورته، حيث وجدت الأبحاث أنه توجد علاقة مباشرة بين فيروس كورونا والإصابة بالسكر.

وأضاف «شلبي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن أطباء بعض المستشفيات لاحظوا مع بداية ظهور فيروس كورونا حالات كثيرة مصابة بالسكر لم تكن هذه الحلالت تعاني من هذا المرض من قبل، ولم يتبين حينها سبب الإصابة، ولكن بعدما تم إجراء أبحاث من بينها بحث في 12 مستشفى أطفال في لندن وجنوب شرق إنجلترا وجدوا أن 178 طفلا مصابين بمرض السكر في الفترة ما بين يناير ليوليو 2020.

وأوضح أن الأطباء قارنوا النتائج في نفس الفترة في السنوات الأربع التي سبقتها، ووجدوا أن هناك أعدادا كبيرة من المصابين بالسكري في سنة 2020، أي سنة ظهور كورونا، مؤكدا أنه معروف أن كورونا يتسبب بالسكر، ولكن المشكلة تكمن في كيفية الإصابة به.

ولفت زميل الكلية الملكية في لندن أن السكر يحدث عندما يتم تدمير لخلايا التي تنتج الأنسولين في الجسم، لكن كيفية حدوث هذا التدمير مازال تحت الأبحاث ولم تصل للنتائج النهائية.

ونصح المواطنين بشكل عام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم، وهناك أبحاث من كندا استهدفت 3711 مريضا وجدوا أن 14.4% منهم أصيبوا بالسكر نتيجة لفيروس كورونا المستجد، كما أن أمريكا نشرت بحثين في آخر يومين أشارا إلى أن الفيروس يتخلل داخل الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها تماما.

كما نصح أي شخص مصاب بكورونا بإجراء تحاليل طبية أثناء وبعد 3 أو 4 أشهر من تعافيه من الفيروس، خاصة إذا ظهرت عليه أعراض السكر مثل التبول الزيادة والخسسان والتهميد، وذلك لمعرفة الإصابة بالسكر سريعا وفي بداية المرض.