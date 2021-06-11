مصرع عامل وإصابة آخر في مشاجرتين بجزيرة شندويل بسوهاج

لقي عامل مصرعه في مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج، كما أصيب عامل يقيم بذات الناحية بكسر في الجمجمة، إثر مشاجرة مع آخرين بسبب الخلاف على أولوية المرور في الطريق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد ورود إشارة منة مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول «أحمد. م. ص»، 19 عاما، عامل ويقيم دائرة المركز، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسري وتوفى عقب وصوله.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال عمه «مصطفى. ص. ا»، 42 عاما، مزارع ويقيم دائرة المركز، اتهم «أحمد. م. ص»، 27 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز بالتعدي على المذكور بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول «عبدالله. ح. ع»، 20 عاما، عامل ويقيم جزيرة شندويل دائرة المركز مصابا باشتباه كسر بعظام الجمجمة.

انتقل مأمور وضباط مباحث المركز وبالفحص وسؤال والده «حسين. ع. ح»، 46 عاما، سائق ويقيم دائرة المركز اتهم كلاً من «سيد. ن. س»، 20 عاما، عامل، «محمد. ن. س»، 21 عاما، عامل، ويقيمان دائرة المركز بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابته بسبب أولوية المرور بالطريق.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أعترفا بارتكاب الواقعة، واتهما المصاب بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بسحجات متفرقة بالجسم لذات السبب، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.