من قضية أنغام للخروج عن النص.. محطات أزمة في رحلة نجاح الموجي

تمر اليوم الذكرى الـ78 لميلاد الفنان الراحل نجاح الموجي، الذي رحل عن عالمنا إثر نوبة قلبية مفاجأة عام 1998، عن عمر يناهز 55 عاما، حيث قدم الموجي خلال مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الناجحة التي ارتبط بها الجمهور، فيما شهدت حياته على المستوى الفنى والشخصى عدة عقبات وأزمات نجح في تجاوزها.

الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كان من أول العقبات التي واجهت الفنان الشاب في بداية حياته الفنية، حيث حاول الالتحاق بالمعهد أكثر من مرة بعد تخرجه من معهد الخدمة الاجتماعية، إلا أنه لم يتمكن من تجاوز الاختبارات.

«نجاح» لم يكن الإسم الحقيقي للفنان الراحل، لكن اسمه وفق وفق البطاقة الشخصية عبد المعطي، ولكنه اختار أن يطلق على نفسه اسم شقيقه نجاح كنوع من العرفان بالجميل لشقيقه الذي دعمه في بداية مشواره الفني، موضحا في أحد اللقاءات التلفزيونية: «أخويا الله يرحمه هو اللى رباني وصرف عليا ماتستخسرش فيا أي حاجة، فأنا قلت عايز أنجح عشان أخلّد اسمه وأقول له شكرًا بطريقتى وأى نجاح ليا يبقى منسوب له، حتى وهو متوفي».

دخل في أزمة مع الفنانة أنغام، أثناء عرض مسرحية «لا مؤاخذة يا منعم»، عندما سخر من عدد من النجوم الشباب في ذلك الوقت، حيث أطلق عليها اسم «ألغام»، وقامت برفع دعوى قضائية تتهمه فيها بالسب، ولكن الواقعة انتهت بالصلح.

وعلق الموجى على الواقعة قائلا: «ما أفعله لم يكن جريمة بدليل إن القضاء أبرأ ساحتي، ولكن المسألة أن في ناس عايزة تتسلق على حساب ناس، وأنا معنديش مانع يركب على كتفي اللي عايز يوصل، الفكرة أنه يوصل فعلا»، كما أصدر الموجي شريط «كاسيت» يضم 6 أغاني على طريقة المنولوجات التي اشتهر بتقديمها، ولكن الرقابة رفضت إجازة الشريط وتوزيعه في الأسواق.

مر الموجى بعدة أزمات مع الرقابة على المصنفات الفنية بسبب خروجه عن النص في أعماله المسرحية، وتحدث عن ذلك في لقاء تلفزيوني، قائلا: «أعتبر الخروج عن النص نوع من أواع الإبداع، ولكن الرقابة ترفض ذلك تماما على المسرح، وأعتقد أن الشخصيات المكتوبة تحتاج إلى إضافة بعض التفاصيل وهو ما أغضب عدد من الكتاب الكبار مثل محفوظ عبد الرحمن».