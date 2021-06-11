في ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. 3 أعمال له ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

«قولي ياواد يامزيكا أنت بتفهم في السياسة؟».. « أفهم في السياسة؟ أنا الشعب» من أشهر الإفيهات الضاحكة التي جمعت بين الفنان جورج سيدهم والفنان نجاح الموجي في مسرحية المتزوجون، ليستكمل الحوار الفكاهي بسؤال الأول «طب إيه رأيك في سياسة الوفاق؟» ليرد الأخير «يعني يابخت من وفق راسين في الحلال» ليرد جورج سيدهم «لاء دي سياسة أمك».

الفنان نجاح الموجي، من أبرز نجوم الكوميديا وصاحب الإفيهات التي مازالت حاضرة حتى اللحظة منها «صح بس هنكر»، يمر 78 عامًا على ميلاده باعتباره من مواليد 11 يونيه عام 1943، بدأ مشواره الفني قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي، واستمر عطاؤه الفني حتى رحيله في نهاية التسعينيات يوم 25 سبتمبر عام 1999.

دخل نجاح الموجي قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما من خلال ثلاثة أعمال

في عالم السينما شارك الفنان نجاح الموجي في عدد من الأفلام منها «طأطأ وريكا وكاظم بيه، الحب في ظروف صعبة، البحر بيضحك ليه، التحويلة، قليل من الحب كثير من العنف، زيارة السيد الرئيس، الحب في طابا، المساطيل، اغتصاب، أربعة في مهمة رسمية».

وتم اختيار 3 أفلام شارك فيها الفنان نجاح الموجي ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

الحب فوق هضبة الهرم

عام 1986 شارك الفنان نجاح الموجي في فيلم «الحب فوق هضبة الهرم» للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج عاطف الطيب، بطولة أحمد زكي، أثار الحكيم، أحمد راتب، ويحتل الفيلم المركز رقم 68 في قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما.

الكيت كات

عام 1991 جسد الفنان نجاح الموجي أشهر شخصياته السينمائية وهو «هرم» في فيلم «الكيت كات» أمام محمود عبدالعزيز، شريف منير، أمينة رزق، عايدة رياض، عن رواية إبراهيم أصلان، سيناريو وحوار وإخراج داود عبدالسيد، ويحتل الفيلم المركز رقم 24 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم.

ليه يابنفسج

عام 1993 شارك نجاح الموجي في فيلم «ليه يابنفسج» للمخرج رضوان الكاشف، سيناريو وحوار سامي السيوي، بطولة فاروق الفيشاوي، لوسي، حسن حسني، أشرف عبدالباقي، ويحتل الفيلم المركز رقم 55 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية.