أستاذ علم الأوبئة: «أعراض كورونا الأساسية لسة موجودة.. متقلقوش»

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه مع كل انتشار وموجة لفيروس كورونا نجد أن الأعراض النادرة تكون أكبر وذلك يرجع للانتشار، لكن خصائص الفيروس نظل ثابتة عن الموجة الأولى للثانية، ففي الأولى لم يكن هناك أعراض تصيب الجهاز الهضمي بشكل كبير مقارنة بالثانية، بينما في الموجة الثالثة ظهرت أعراض بشكل واضح على الجلد والجهاز المناعي.

وأضاف عنان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «extra news»، أن أعراض فيروس كورونا تتنوع بين المنتشرة وقليلة الانتشار والنادرة، مشيرا إلى أن انتشار فيروس كورونا بشكل واسع بين شعوب العالم أدى لتحول الأعراض النادرة لأعراض منتشرة.

وأوضح أن الأعراض الثابتة منذ الموجة الثانية هي علامات الجلد والإسهال وبعض أعراض الجهاز العصبي، قائلا: «الفيروس متغيرش.. الأعراض الأساسية لسة موجودة متقلقوش».

وأشار إلى أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا انكسرت في مصر، حيث شهدت أعداد الإصابات انخفاض يوما بعد الآخر، كما يشهد هذا الشهر انخفاضا تدريجيا بسيط، ومع الشهر القادم تندثر هذه الموجة.

ولفت إلى أن الموجة الرابعة في مصر تبدأ في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، وعدد المتلقين للقاح كورونا حوالي 3% لذا يجب كسر نسبة الـ 5% أي 5 ملايين مواطن قبل الموجة الرابعة، لكي نشعر بأن منحنى الوفيات انخفض بشكل ملحوظ عن الموجة الثالثة.

وأوضح أستاذ علم انتشار الأوبئة، أنه في حالة وصول نسبة تطعيمات كورونا للمصريين 20%، سيكون عام 2022 بلا وفيات بفيروس كورونا.