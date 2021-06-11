إتاحة لقاح كورونا للمسافرين في الخارج خلال 24 ساعة.. اعرف الإجراءات

أتاحت وزارة الصحة والسكان للمصريين المسافرين للعمل في الخارج، تقديم على لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي، وبعد 24 ساعة يحصل على اللقاح، وحددت وزارة الصحة مكاتب الصحة للتطعيم الدولي التي سيتلقى بها المسافر اللقاح بعيدًا عن باقي المواطنين بعد تسجيله على الموقع الخاص بتلقي اللقاح، وسوف يتمّ الإعلان عن كل المراكز في جميع المحافظات، بالاضافة الي عمل عدد من "لمراكز الكبرى لتلقى اللقاحات.

ومن المقرر، أنَّ يتمّ إنشاء عدد من المراكز الكبرى بالمحافظات، مثل الجيزة والإسكندرية والدقهلية والغربية، كما أن الطاقة القصوى لجميع المراكز لاستيعاب متلقى اللقاح تتراوح من 130 ألفًا إلى 140 ألف تطعيم يوميًا.

وأكّدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنَّ تخصيص مراكز لتطعيم المصريين المسافرين إلى عملهم بالخارج، بعد اشتراط بعض الدول تلقيهم لقاح كورونا المستجد، موضحة أنّه جرى إمداد مراكز التطعيمات الدولية بمصر وعددها 179 مركزًا بلقاح فيروس كورونا المستجد للمسافرين خارج مصر.

وجرى إتاحة موقع مخصص للسفر الدولي لاستقبال الراغبين في السفر، في كل مركز، تتولى تطعيمهم باللقاحات المضادة لأمراض عدة بينها الملاريا، وجرى تزويدها باللقاحات المضادة لكورونا، وعلى المسافر أن يسجل اسمه في المركز التابع له قبل السفر للحصول على لقاح كورونا.

وأضافت وزارة الهجرة، أنَّ معظم الطلبات من المصريين العاملين بالخارج والراغبين في العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج، وهناك شروط وضعتها هذه الدول لدخول العاملين ومنها:

1- الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، جرعتان من إسترازنكا، أو جرعتان من لقاح سينوفارم.

2- في حالة تعذر الحصول على لقاح كورونا لابد من شهادة pcr من الجهة الحكومية المصرية وزارة الصحة.

3- توثيق شهادة لقاح كورونا المستجد «كوفيد -19»، وذلك من خلال وزارة الصحة حتى لا يواجهوا أي مشاكل في الدول المسافر إليها.