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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية

كتب:

محمد عزالدين
12:02 م | الجمعة 11 يونيو 2021
مسجد النور بالعباسية

مسجد النور بالعباسية

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد النور بالعباسية.

تعليمات وزارة الأوقاف

وطالبت وزارة الأوقاف، بألا يزيد وقت الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة، في ظل وباء كورونا.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع المساجد والمصلين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامات، وإحضار المصليات الخاصة بهم.

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