طالبه بأمواله فدهسه بالجرار.. 3 جرائم قتل في القاهرة وبني سويف والدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على خفير لاتهامه بقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بينهم بمدينة بدر، وذلك بعدما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله شخصين، أحدهما متوفى نتيجة إصابته بطلق ناري، والآخر مصابا بطلق ناري.

خلافات مالية وراء مصرع شخص في بدر

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بدائرة القسم ين 4 أشخاص «طرف أول»، أحدهم متوفى والآخر مصاب، وشخص آخر «طرف ثاني»، بسبب خلافات مالية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول والطرف الثاني لسابقة قيامه بالتنازل له عن خفرة عدد من قطع الأراضي، وحدثت مشادة كلامية بينهم، على إثرها قام الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري «بندقية آلية» كانت بحوزته، مما تسبب في إحداث الوفاة والإصابة المشار إليهما.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وجرى بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم.

مقتل شخص بسلاح أبيض في الدقهلية

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالدقهلية، وضبط مرتكب الواقعة، وذلك بعدما تبلغ لمركز شرطة بني عبيد بمديرية أمن الدقهلية، من أحد المستشفيات باستقبالها شخص مقيم دائرة المركز، متوفى إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي، وبسؤال شقيق المتوفى اتهم أحد الأشخاص بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته، فأودى بحياته لوجود خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم.

كشف ملابسات العثور على جثة في بني سويف

وفي بني سويف، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص، وذلك بعدما ورد لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بني سويف، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول بأحد المجاري المائية بدائرة المركز، وحضر مزارع مقيم بدائرة المركز، وتعرف على الجثة، وقرر بأنها لشقيقه «تاجر ماشية»، مقيم بذات العنوان، مضيفا أن شقيقه متغيب عن مسكنه منذ يومين، وأنه معتاد الخروج من المنزل لفترات زمنية طويلة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة وهو مزارع وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه تربطه بالمجني عليه علاقة شراكة على «ماشية»، وقيامه بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما لتعثره في التزاماته وملاحقه المجني عليه له لسدادها، فقام باستدراجه لأرض زراعية، وعقب وصول المجني عليه مستقلاً دراجة نارية دهسه بالجرار الزراعي خاصته، واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وتخلص من جثته والدراجة النارية ومتعلقاته وهاتفه المحمول بإلقائها بمكان العثور.

وجرى انتشال الدراجة النارية بمعرفه قوات الإنقاذ النهري، كما جرى ضبط الجرار الزراعي المستخدم في ارتكاب الواقعة والمبلغ المالي المستولى عليه.