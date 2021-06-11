بعد خروجه من السجن بساعات.. القبض على أمريكي بتهمة السطو على بنك

في واقعة طريفة وغريبة، أقدم رجل من سكان مدينة نيويورك، على سرقة مصرف، عقب يوم واحد من إطلاق سراحه بعد أن كان موقوفا على ذمة قضية سطو أخرى، وذكر موقع «فوكس نيوز» عن شرطة نيويورك: أنه تم اعتقال رجلا يدعى تشي نغو، بتهمة السطو على أحد فروع مصرف، بنك تشيس، بعد ساعات من إطلاق سراح مشروط على ذمة قضية سطو أخرى.

وأوضحت مصادر في الشرطة لـ«فوكس نيوز» أن نغو، البالغ من العمر 52 عاما، سطا يوم الثلاثاء الماضى على أحد فروع المصرف عند الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه به بعد فترة وجيزة من واقعة السرقة، حيث وجهت له تهم السطو من الدرجة الثالثة، وحيازة أسلحة ممنوعة وأدوات سرقة، ويوم الأربعاء، وافق القاضي، هيرب موسيس، من مكتب المدعي العام في منطقة مانهاتن على طلب المدعي العام بالإفراج على، نغو، ووضعه تحت المراقبة.

ولكن بحلول ظهر يوم الخميس، حاول نغو سرقة فرع آخر للبنك في الساعة الخامسة قرب شارع «وست 44»، زاعما أنه سرق 100 دولار فقط، بينما قالت مصادر لصحيفة «نيويورك بوست»: إن الشرطة ألقت القبض على ذلك الرجل بعد دقائق قليلة من مغادرته البنك.

ومن المقرر أن تعقد جلسة محاكمة لنغو في أغسطس القادم، دون أن يتسنى لـ«فوكس نيوز» الحصول على أي تعليق من محامي المتهم.