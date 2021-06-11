جراحة قلب مفتوح لطفلة تعاني احتقانا بالرئتين وصعوبة التنفس في الدقهلية

أجرى فريق طبي من مستشفى المنصورة الدولي تابع لمديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، بمشاركة فريق متخصص في جراحات قلب الأطفال من جامعة المنصورة، اليوم، جراحة قلب مفتوح لطفلة عمرها 6 سنوات تعاني من عيب خلقي بالقلب، تسبب لها في تضخم القلب واحتقان الرئتين وصعوبة بالتنفس، وأكد الفريق الطبي نجاح العملية، وأن الطفلة حالتها العامة مستقرة.

إجراء جراحة قلب مفتوح لطفلة عمرها 6 سنوات

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الفريق الطبي نجح في إجراء جراحة قلب مفتوح لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، والتي كانت تعاني من عيب خلقي بالقلب عبارة عن ثقب بين البطينين VSD والذي يتسبب في تضخم عضلة القلب واحتقان الرئتين وصعوبة بالتنفس.

مكي: نجاح العملية

وأضاف مكي في تصريح صحفي، أن جهود الفريق الطبي تكللت الجراحة بالنجاح بفضل الله تعالى، حيث تمت على يد فريق متخصص في جراحات قلب الأطفال من جامعة المنصورة وبالتعاون مع فريق متميز من أطباء وتمريض مستشفى المنصورة الدولي.

تقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي المكون من الدكتور أحمد عبدالعليم الدرعي، استشاري جراحة قلب أطفال جامعة المنصورة، والدكتور محمد ثروت أخصائي جراحة قلب أطفال، والدكتور محمد مجدي إبراهيم أخصائي تخدير جراحة قلب، وأحمد شحتة فني ماكينة قلب صناعي، ومنصور فني ماكينة قلب صناعي.

ومن جهة أخرى نفذت مديرية الصحة بالدقهلية علي مدار أسبوع كامل البرنامج التدريبي لفنيي الأجهزة الطبية وشبكة الغازات والتمريض بالمستشفيات بعنوان «شبكة الغازات الطبية وأجهزة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة والكبار لمواجهة فيروس كورونا» تحت رعاية قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة بناء على تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وتحت رعاية قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة.