حريق بمخزن بلاستيك وبويات بالمنطقة الصناعية في بلبيس (صور)

شب حريق، منذ قليل، في مخزن بلاستيك وبويات في المنطقة الصناعية ببلبيس، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق في مخزن بلاستيك وبويات المنطقة الصناعية بلبيس.

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين نشوب الحريق على مساحة 800 متر في المخزن المكون من طابقين وأسفر الحريق عن التهام مواد خام وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.