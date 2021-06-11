كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس، موضحة أن النتيجة سيتم إعلانها عقب الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات، مؤكدة أنه سيتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظة أولاً ثم إعلانها من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بها، ولفتت المديريات إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 عقدت ورقياً وليس إلكترونياً بشكل مركزي، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا والحفاظ على الطلاب والمعلمين كتخصيص طبيب زائر في كل مدرسة لتجنب حدوث أي طوارىء في المدرسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس لمحافظة الجيزة من هنــا

وكشف مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، عن أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس ستكون متاحة على موقع المديرية، بعد اعتمادها من المحافظة، لافتاً إلى أن الامتحانات عقدت في لجان مؤمنة جيداً، وتم تطبيق إجراءات وقائية مشددة للحافظ على الطلاب والمعلمين.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس، تعلن خلال أيام، وذلك بحسب ما كشفه اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، في تصريحات سابقة له، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت عقب انتهاء الامتحانات، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع جميع المدارس للاإطمئنان على سير العملية الامتحانية بشكل جديد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس بمحافظة القاهرة من هنــا

وفي سياق متصل، كشف مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس، تتم عن طريق المديرية قريباً، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المعلميم بضرورة مراعاة الظروف التي مر بها الطلاب وأولياء الأمور بسبب فيروس كورونا قبل الامتحانات.

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه التنبيه على مصححى المواد بضرورة إتخاذ أقوى معاير الدقة والأمانة في تصحيح الامتحانات تمهيداً لأعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس: «دايماً بقول للمعلمين القلم الأحمر ممكن ترسم بيه بسمة أو دمعة».