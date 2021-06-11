محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير في شوارع الدقي والعجوزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، عددا من الشوارع بنطاق أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على الحالة العامة للنظافة، ومتابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير والرصف بعدد من الشوارع التي يجري العمل بها حاليا.

شملت جولة المحافظ شوارع السودان والمحور البطيء بجامعة الدول العربية نطاق حي الدقي، والبطل أحمد عبدالعزيز والتحرير والنيل والمساحة، وأمين الرافعي والثورة وميادين الجلاء والوحدة الإفريقية.

ووجه المحافظ خلال تفقد شارع السودان بضرورة التأكيد على الشركة المنفذة لأعمال الرصف بالشارع بتركيب البلدورات بمسار الطريق قبل وضع طبقه الرصف السطحية لضمان وضع المناسيب الصحيحة لطبقات الرصف بالطريق ورصيف المشاة، مشددا على رئيس حي العجوزة على المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من التنفيذ على أكمل وجه.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير بشارع الثورة موجها بتلافي بعض الملاحظات ومراجعة كل الأعمال التي تم تنفيذها من خلال لجنة متخصصة قبل استلامها من الشركة المنفذة. كما وجه رئيس حي الدقي بوضع مقترح لتوحيد شكل الأكشاك بشارع الثورة لإضفاء المظهر الجمالي وتوحيد النسق العام لمسار الطريق.