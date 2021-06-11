رئيس الوزراء: 4 تحديات عالمية رئيسية تواجه القارة الأفريقية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن يوم أفريقيا هذا العام وما سبقه يأتي مغايرا لكل السنوات الماضية لأنه يأتي في ظل ظروف غير مسبوقة عالميا وإقليميا، تتطلب منا جميعا مزيدا من التضافر لتعبئة قدرات قارتنا وإطلاق إمكاناتها لتلبية طموحات شعوبنا في الترقي والازدهار.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية بحضور رئيس مجلس الوزراء، «أننا نواجه مع العالم 4 تحديات رئيسية على الأقل، يتمثل التحدي الأول في وباء كوفيد 19 الذي يواصل انتشاره لا سيما في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وسط توزيعات غير متكافئة للقاحاته لصالح البلدان الغنية».

ولفت إلى أن التحدي الثاني «يتعلق بالاختناقات التي يعاني منها جانب العرض العالمي والقيود المفروضة على السفر مما يقوض وتيرة انتعاش التجارة العالمية حتى يعود النظام الاقتصاد العالمي لسابق عهده، بينما التحدي الثالث يتمثل في معدلات التضخم الذي يتزايد عالميا في وتيرة لم نعتدها منذ أكثر من عقد من الزمان في ظل ماليات عامة منهكة من تمويل حزم التحفيز الاقتصادي لمواجهة كوفيد 19، ومستويات دخول تراجعت في خضم تدني معدلات التشغيل وهو الأمر الذي يزداد سوءا مع ارتفاع حجم العمالة غير المنتظمة».

وأوضح أن التحدي الرابع يتمثل في النزاعات التجارية التي تتصارع أحداثها يوما بعد يوم وترفع من حالة عدم اليقين التي كثيرا ما عانى منها النظام الجيوسياسي العالمي، وتعيد تشكيل التكتلات الاقتصادية وتوازناتها الرئيسية.