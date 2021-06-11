رئيس الوزراء: أفريقيا تضم 70% من فقراء العالم.. والنسبة مرشحة للزيادة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القارة الأفريقية تعاني من تحديات ذاتية، فعلى الرغم من أنها ثان أكبر قارة من حيث المساحة وتضم بين أحضانها مزيجا فريدا من الخصائص والموارد الطبيعية، فإنها لاتزال الأكثر فقرا بين قارات العالم، حيث يعيش فيها 70% من سكان المعمورة، لافتا إلى أن هذه النسبة مرشحة للزيادة في حلول عام 2030.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، «رغم أن الله حبى القارة بسكان يزيد عددهم على مليار ونصف المليار نسمة وأن أكثر من 60% منهم من الشباب أقل من 25 عاما، وهو ما يمكن ترجمته بقوة منتجة ومستهلكة هائلة إلا أن مساهمة أفريقيا لا تتعدى 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي بقيمة 2.6 تريليون دولار من إجمالي العالم الذي يبلغ 131 تريليون دولار».