رئيس الوزراء: صادرات أفريقيا المصنعة لا تتجاوز 20%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اقتصادات أفريقيا لاتزال تعتمد على السلع الأولية، مما يجعلها أقل مرونة وصمودا في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقلبات الأسعار العالمية، فضلا عن تواضع دورها في سلسلة القيمة العالمية والإنتاج الصناعي كثيف التكنولوجيا فصادرات القارة من المنتجات المصنعة لا تتجاوز 20% من إجمالي صادرات القارة.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، أن الصراعات والنزاعات الداخلية والعمليات الإرهابية التي تقوض وتهتدم أي جهود تنموية رامية إلى ترسيخ الازدهار في ربوع القارة.

ولفت إلى أنه مع تعدد التحديات والصعاب «فإن مهمتنا الرئيسية في تحويل هذه المحن إلى منح لصالح قارتنا الأفريقية، لذلك يفتح لنا شعار المنتدى هذا العام التكامل من أجل النمو آفاق رحبة لواحدا من أهم الدروس المستفادة من جائحة كوفيد 19 التي أيقنته أفريقيا قبل سنوات عديدة ليثبت أن في الاتحاد قوة».